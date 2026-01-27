ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Киев накроет ледяной дождь: Украину ждет резкое изменение погоды

Украина, Вторник 27 января 2026 07:00
Киев накроет ледяной дождь: Украину ждет резкое изменение погоды Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 27 января (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 27 января, ожидается контрастная погода с осадками, сильным ветром и значительной разницей температур между регионами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Где будет теплее всего, а где - морозы

Самая теплая погода прогнозируется в западных областях - днем температура воздуха будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов. На юге ожидается от +1 до +3 градусов, в Крыму - до +6 градусов. В то же время в Запорожской области будет холоднее - от -2 до -5 градусов.

Самые низкие температуры зафиксируют на востоке страны: там столбики термометров опустятся до -9 градусов. В центральных областях прогнозируют от 0 до -5, на севере - около нуля в Киевской и Житомирской областях и до -6 градусов в Черниговской и Сумской областях.
На зображенні може бути: карта та текст «-Reykjavik Bode- -10 Aikhangelsk Oslo.-16 Dublin 8 ·Moscow London Berlin -Minsk Warszawa Paris Müncher Kyiv 13 Marseille Madrid 14 16 Lisboa Belgrade 15 Rom Istanbul Algier 21 Tunis 16 Athína Tripoli 24 wetter wetteronline online Cairo Höchsttemperatur （°℃) Do, Do,29.01.2026»

Осадки и опасный ветер

В большинстве регионов ожидается облачная погода с мокрым снегом или дождем. На востоке существенных осадков не прогнозируют.

По всей Украине усилится юго-восточный ветер - местами порывистый, лишь на западе он будет умеренным.

Погода в Киеве

В столице 27 января возможны мокрый снег и ледяной дождь, что может вызвать гололед. Температура ночью и днем составит от -1 до -4 градусов. Также синоптики предупреждают о сильном порывистом ветре.

Что дальше: потепление и новое похолодание

По словам Наталки Диденко, 28-29 января днем по всей Украине будет преобладать плюсовая температура.

Однако уже с 30 января начнется новое похолодание - местами до умеренных и даже сильных морозов. По предварительным прогнозам, холодная погода продержится ориентировочно до 4 февраля.

Ранее мы писали, что во вторник, 27 января, на большинстве территорий Украины ожидаются сложные погодные условия. Объявлен І уровень опасности (желтый) из-за гололеда и сильной гололедицы.

Наталка Диденко
