Киев накроет сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение
Погода в Киеве сегодня, 19 апреля, ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время Киев накроет сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с. Ветреная погода продержится до конца дня.
В столице объявили первый (желтый) уровень опасности.
Погода в Украине сегодня
По данным синоптиков, сегодня будет облачно. В большинстве Украины ожидается мелкий дождь. Сухо будет только в юго-восточной части.
Днем столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, а на юго-востоке ожидается температура до +19 градусов.
Напомним, что в Карпатах в последние дни бушует непогода. Горы замело снегом, фиксируется мороз и ветер. Спасатели показали фото заснеженных гор.
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