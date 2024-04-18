ua en ru
Чт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Снег и плохая видимость. В Карпатах снова ухудшилась погода (фото)

Карпаты, Четверг 18 апреля 2024 15:49
UA EN RU
Снег и плохая видимость. В Карпатах снова ухудшилась погода (фото) Фото: в Карпатах ухудшилась погода (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Карпатах 18 апреля снова ухудшилась. Горы засыпало снегом, а видимость значительно ухудшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По состоянию на утро 18 апреля на горе Пип Иван (одна из самых высоких гор в Карпатах) было облачно. Горы замело снегом, ветер восточный со скоростью 12 м/с.

Столбики термометров зафиксировали -6 градусов.

На опубликованных спасателями фото видно, что видимость на высокогорье значительно ухудшилась.

Фото: Карпаты замело снегом (facebook.com/chornogora.rescue112)

Синоптики также предупредили об угрозе схождения снежных лавин. Предупреждение было объявлено на 18 и 19 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Украинцам посоветовали воздерживаться от походов в горы.

Погода на завтра

Завтра в большинстве областей Украины ожидается мелкий дождь кроме юго-восточной части. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, но на востоке и севере могут быть порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +2 +7 градусов, а на западе возможны заморозки до -5. Днем столбики термометров покажут +8 +13, а на юго-востоке до +19 градусов.

Напомним, по словам синоптиков, похолодание в Украине будет постепенно отступать, но в ближайшие выходные прогнозируются ночные заморозки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Карпаты Погода
NEWS
Генштаб показал видео пуска ракет по аэродрому в Джанкое
Генштаб показал видео пуска ракет по аэродрому в Джанкое
DAILY
Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Афера с запуском Запорожской АЭС россиянами: какая вероятность и что может случиться