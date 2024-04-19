ua en ru
Пт, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ накриє сильний вітер, оголошено штормове попередження

Київ, П'ятниця 19 квітня 2024 11:04
UA EN RU
Київ накриє сильний вітер, оголошено штормове попередження Фото: у Києві оголошене штормове попередження 19 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Києві сьогодні, 19 квітня, погіршиться. Синоптики оголосили штормове попередження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, найближчим часом Київ накриє сильний вітер. Пориви будуть досягати 15-20 м/с. Вітряна погода протримається до кінця дня.

У столиці оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Погода в Україні сьогодні

За даними синоптиків сьогодні буде хмарно. У більшій частині України очікується дрібний дощ. Сухо буде лише у південно-східній частині.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +13 градусів, а південному сході очікується температура до +19 градусів.

Київ накриє сильний вітер, оголошено штормове попередження

Нагадаємо, що у Карпатах останніми днями вирує негода. Гори замело снігом, фіксується мороз та вітер. Рятувальники показали фото засніжених гір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Штормове попередження Погода Погода в Києві
NEWS
Україна вперше знищила літак Ту-22М3 та ракети Х-22: що про них відомо
Україна вперше знищила літак Ту-22М3 та ракети Х-22: що про них відомо
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил