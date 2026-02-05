Киев имеет план на случай длительного блэкаута: что в нем

В Киевской городской государственной администрации рассказали, как Киев должен действовать в случае длительного блэкаута. План предусматривает резервное питание, обогрев людей, оповещение через транспорт с громкоговорителями.
Об этом на запрос РБК-Украина ответили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.
Главное:
Киев имеет план на случай длительного отключения электричества (инфографика РБК-Украина)
В КГГА заявили, что критическая инфраструктура Киева имеет резервное питание на случай чрезвычайных ситуаций. По данным городских властей, предприятия, которые отвечают за тепло, воду и энергетику, обеспечили ключевые объекты имеют около 200 генераторов.
Также в столице есть отдельный план действий на случай длительного блэкаута. Его подготовили как дополнение к общему плану реагирования на чрезвычайные ситуации Киева.
В случае масштабного отключения света городские службы должны направлять мобильные группы для оценки ситуации, координировать работу спасателей, полиции и других структур, определять приоритетные участки для ремонта и обеспечивать объекты критической инфраструктуры резервным питанием.
Также план предусматривает развертывание "пунктов несокрушимости", подвоз питьевой и технической воды, использование мобильных систем обогрева, оповещение населения через специальный транспорт с громкоговорителями и оказание психологической помощи.
Отдельно в КГГА отметили, что решение о признании Деснянского района зоной гуманитарной катастрофы не принимали. В то же время последствия ракетной атаки на Киев 9 января 2026 года официально классифицировали как чрезвычайную ситуацию военного характера регионального уровня.
Что касается возможной эвакуации, в городе действует план, утвержденный в июле 2024 года. Он предусматривает перемещение жителей в пределах Киева, без массовой эвакуации за пределы столицы. В КГГА добавили, что эти планы обновляют ежегодно в зависимости от угроз.
Напомним, что Киев живет в условиях энергокризиса после череды массированных российских атак по энергетике на фоне сильных морозов.
Последний обстрел, который произошел в ночь на 3 февраля, почти полностью уничтожена Дарницкая ТЭЦ. В более 1000 домов нет отопления, а это примерно 10% жилищного фонда города.
Минэнерго заявляет, что жители домов, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, должны быть обеспечены электричеством 18 часов в сутки.
Сейчас по столице действуют временные графики отключений света для каждого дома отдельно.
Больше о том, как Киев проходит сложную зиму - в интервью пресс-секретаря Киевской городской военной администрации Екатерины Поп для РБК-Украина.