Осень играет контрастами: где и когда в Украине ждать дождей с грозами
В течение ближайших нескольких дней в Украине есть предпосылки для дождей. При этом температура воздуха кардинально меняться не должна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Чего ждать от погоды в Украине в ближайшее время
"И сегодня, и завтра по Украине будут ходить дожди. Где-то с грозами, где-то одинокие", - рассказала эксперт и отметила, что речь идет о локальных осадках.
То есть в целом, по ее словам, "предпосылки для дождей в ближайшие два дня в Украине есть".
"С температурой воздуха пока не буду заглядывать далеко вперед, только скажу, что каких-то кардинальных изменений не видно", - поделилась синоптик.
Диденко отметила, что "колебания, конечно, будут".
"Однако пока что градусы будут радовать. Конечно, тех, кто больше любит тепло и не ждет заморозков", - добавила она.
На завтра - вторник, 9 сентября - она прогнозирует украинцам:
- ночью +12+18°C;
- в течение дня +22+28°C.
"В Киеве во вторник есть вероятность дождя, скорее всего вечером. А в течение дня 9-го сентября максимальная температура воздуха составит около +25 градусов", - уточнила специалист.
В среду, 10 сентября, согласно информации Диденко, дожди пройдут на юге.
В течение четверга (11 сентября) и пятницы (12 сентября) осадки, по словам синоптика, ожидаются в западных областях.
"Однако все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая теплая погода со свежими ночами и утрами", - подчеркнула эксперт.
Прогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
