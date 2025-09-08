ua en ru
Осень играет контрастами: где и когда в Украине ждать дождей с грозами

Понедельник 08 сентября 2025 13:22
Осень играет контрастами: где и когда в Украине ждать дождей с грозами В ближайшие дни в Украине вероятны локальные дожди и грозы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение ближайших нескольких дней в Украине есть предпосылки для дождей. При этом температура воздуха кардинально меняться не должна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Чего ждать от погоды в Украине в ближайшее время

"И сегодня, и завтра по Украине будут ходить дожди. Где-то с грозами, где-то одинокие", - рассказала эксперт и отметила, что речь идет о локальных осадках.

То есть в целом, по ее словам, "предпосылки для дождей в ближайшие два дня в Украине есть".

"С температурой воздуха пока не буду заглядывать далеко вперед, только скажу, что каких-то кардинальных изменений не видно", - поделилась синоптик.

Диденко отметила, что "колебания, конечно, будут".

"Однако пока что градусы будут радовать. Конечно, тех, кто больше любит тепло и не ждет заморозков", - добавила она.

На завтра - вторник, 9 сентября - она прогнозирует украинцам:

  • ночью +12+18°C;
  • в течение дня +22+28°C.

"В Киеве во вторник есть вероятность дождя, скорее всего вечером. А в течение дня 9-го сентября максимальная температура воздуха составит около +25 градусов", - уточнила специалист.

В среду, 10 сентября, согласно информации Диденко, дожди пройдут на юге.

В течение четверга (11 сентября) и пятницы (12 сентября) осадки, по словам синоптика, ожидаются в западных областях.

"Однако все же в большинстве областей Украины будет преобладать сухая теплая погода со свежими ночами и утрами", - подчеркнула эксперт.

Осень играет контрастами: где и когда в Украине ждать дождей с грозамиПрогноз погоды от Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких городах Украины эксперты зафиксировали недавно 12 новых температурных рекордов за два дня.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть сентябрь 2025 года и стоит ли ждать заморозков.

Читайте также, почему (по словам синоптиков) в Украине - до сих пор лето и когда наступит метеорологическая осень.

