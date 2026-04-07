Проезд станет дороже? Киев готовится пересмотреть тарифы

Кличко говорит, что уже дал поручение профильным департаментам подготовить экономическое обоснование для пересмотра тарифов.

Почему тарифы могут вырасти

Киев имеет самую низкую стоимость проезда в Украине. Ее не меняли с 2018 года.

За это время существенно выросли расходы:

топливо и электроэнергия;

расходные материалы и логистика;

зарплаты работников транспортных предприятий.

Все это заставляет городские власти приблизить тариф к реально обоснованной сумме.

Транспорт "съедает" миллиарды из бюджета

По словам Кличко, общественный транспорт в столице - дотационный. В этом году город выделяет на него 12 миллиардов гривен.

Отдельная проблема - льготный проезд. Государство годами не компенсирует городу эти расходы в полном объеме. Ежегодно из киевского бюджета на это идут сотни миллионов гривен.

На что пойдут сэкономленные средства

"Уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку следующего отопительного сезона", - отметил Кличко.

Также Киевсовет планирует перераспределить часть статей бюджета в рамках мероприятий по энергоустойчивости города.

Повышение стоимости тарифов на проезд в общественном транспорте в Украине

Вопрос повышения цен на проезд актуален не только для Киева. Как сообщало РБК-Украина, во Львове перевозчики также начали говорить о повышении тарифов в маршрутках - из-за роста расходов на топливо и обслуживание.

В Тернополе подняли цены на проезд в маршрутках и троллейбусах сразу на 5 гривен - до 20 гривен за поездку. Впрочем, для жителей общины есть льготы.