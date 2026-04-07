Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи

14:04 07.04.2026 Вт
2 хв
Мер Кличко пояснив необхідність нових тарифів
Олена Чупровська
Фото: економічне обґрунтування вже готують. У Києві готуються змінити тарифи на проїзд (kyivcity.gov.ua)

У Києві можуть переглянути вартість проїзду в громадському транспорті - вперше з 2018 року. Міська влада вже готує відповідні розрахунки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Читайте також: Ціни на проїзд підвищують у ще одному обласному центрі: скільки коштуватиме квиток

Кличко каже, що уже дав доручення профільним департаментам підготувати економічне обґрунтування для перегляду тарифів.

Чому тарифи можуть зрости

Київ має найнижчу вартість проїзду в Україні. Її не змінювали з 2018 року.

За цей час суттєво виросли витрати:

  • пальне та електроенергія;
  • витратні матеріали та логістика;
  • зарплати працівників транспортних підприємств.

Усе це змушує міську владу наблизити тариф до реально обґрунтованої суми.

Транспорт "з'їдає" мільярди з бюджету

За словами Кличка, громадський транспорт у столиці - дотаційний. Цього року місто виділяє на нього 12 мільярдів гривень.

Окрема проблема - пільговий проїзд. Держава роками не компенсує місту ці витрати у повному обсязі. Щорічно з київського бюджету на це йдуть сотні мільйонів гривень.

На що підуть зекономлені кошти

"Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону", - зазначив Кличко.

Також Київрада планує перерозподілити частину статей бюджету в рамках заходів з енергостійкості міста.

Підвищення вартості тарифів на проїзд в громадькому транспорті в Україні

Питання підвищення цін на проїзд актуальне не лише для Києва. Як повідомляло РБК-Україна, у Львові перевізники також почали говорити про підвищення тарифів у маршрутках - через зростання витрат на паливо та обслуговування.

У Тернополі підняли ціни на проїзд у маршрутках та тролейбусах одразу на 5 гривень - до 20 гривень за поїздку. Втім, для мешканців громади є пільги.

Варто зазначити, що вартість проїзду в деяких київських маршрутках зросла ще з 14 березня. Нові тарифи запровадили окремі приватні перевізники.

Дорожчає і евакуація авто у Києві - послуга подорожчала до 1 680 гривень та більше.

Це теж пов'язано із загальним зростанням витрат комунальних служб міста.

Більше по темі:
КиївБензинДизпаливо