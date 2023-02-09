Киевляне среди первых. В каких областях больше всего жалуются на графики отключений света

В январе 2023 года киевляне подали наибольшее количество жалоб по отключению электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госэнергонадзора.

По данным ведомства, в январе 2022 года киевлянами было подано 429 обращений по отключению электроэнергии. А вот в январе 2023 года их количество возросло почти в 14 раз - 5 987 обращений.

Такой рост количества жалоб связан с началом применения графиков стабилизационных и аварийных отключений после массированных ракетных ударов РФ по энергетической системе Украины. потребителями и подобными вопросами", - объяснили в ведомстве.

Больше всего обращений заявителей рассмотрено территориальными органами Госэнергонадзора в следующих областях: