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Киевляне среди первых. В каких областях больше всего жалуются на графики отключений света

Фото: киевляне больше всего жалуются на графики отключений света (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В январе 2023 года киевляне подали наибольшее количество жалоб по отключению электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госэнергонадзора.

По данным ведомства, в январе 2022 года киевлянами было подано 429 обращений по отключению электроэнергии. А вот в январе 2023 года их количество возросло почти в 14 раз - 5 987 обращений.

Такой рост количества жалоб связан с началом применения графиков стабилизационных и аварийных отключений после массированных ракетных ударов РФ по энергетической системе Украины. потребителями и подобными вопросами", - объяснили в ведомстве.

Больше всего обращений заявителей рассмотрено территориальными органами Госэнергонадзора в следующих областях:

  • Киевской - 2 017 обращений;
  • Одесской - 487 обращений;
  • Черновицкой - 460 обращений;
  • Сумской - 431 обращение.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, в Киевской области будут проводить замеры мощности потребления электроэнергии, поэтому у жителей будет светло целый день.

РБК-Украина сообщало, что с 8 февраля в каждой области будет один день отключений света для измерения потребления.

Кроме того, в Yasno объяснили, почему в темно-серой зоне свет выключают не всем киевлянам.

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ДТЭККиевблекаутГрафик отключения света