Кияни серед перших. В яких областях найбільше скаржаться на графіки відключень світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держенергонагляду.

"Таке зростання кількості скарг пов’язане з початком застосування графіків стабілізаційних та аварійних відключень після масованих ракетних ударів РФ по енергетичній системі України. Споживачі електроенергії почали звертатися до органів влади, зокрема, і до Держенергонагляду, стосовно справедливої і рівномірної черговості розподілу використання доступної електроенергії між споживачами та подібних питань", - пояснили у відомстві.

За даними відомтсва, у січня 2022 року киянами було подано 429 звернень щодо відключення електроенергії. А от у січня 2023 року їх кількість зросла майже у 14 разів - 5 987 звернень.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 лютого, у Київській області будуть проводити заміри потужності споживання електроенергії, тому у жителів буде світло цілий день.

РБК-Україна повідомляло, що з 8 лютого у кожній області буде один день буде відключень світла для вимірювання споживання.

Окрім того, у Yasno пояснили, чому в темно-сірій зоні світло вимикають не всім киянам.

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