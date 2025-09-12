ua en ru
Киевляне могут выспаться: Зеленский в шутку сравнил Келлога с ПВО и предлагает гражданство

Пятница 12 сентября 2025
Киевляне могут выспаться: Зеленский в шутку сравнил Келлога с ПВО и предлагает гражданство Фото: президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Кит Келлог (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Ростислав Шаправский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что когда спецпредставитель президента США Кит Келлог находится в Киеве, то войска РФ не наносят массированных ударов. Он в шутку сказал, что готов предоставить генералу гражданство и квартиру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что у США есть ПВО не хуже, чем "Петриоты". Об этом действительно говорят каждый раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться", - сказал Зеленский.

Он также выразил желание, чтобы американский генерал посещал все города Украины.

"Мы бы хотели действительно еще несколько таких американских систем. Это не совсем шутка. Когда в Киеве представитель президента США Трампа - нет массированных ударов. Убийцы воздерживаются от убийств. С представителями других государств это не работает", - акцентировал президент.

Похожее "ПВО" могло бы сработать и с Китаем

Глава государства предположил, что возможно, это сработало бы и с представителем Китая. Но, похоже, Пекин не заинтересован в том, чтобы остановить если не всю войну, то хотя бы удары.

"Это не работает и с представителями международных организаций. Когда в Киеве был генсек ООН, Путин наносил удары. Даже довольно показательно. Так же, когда здесь ОБСЕ, НАТО, МВФ", - напомнил Зеленский.

Итак, поэтому у США есть сила, чтобы так влиять на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он по крайней мере корректировал свое поведение, отметил президент.

"Очень интересно, как это работает, я помню, когда представитель Китая ехал в Россию, то они реально передавали нам сигналы из Пекина, чтобы мы не использовали дальнобойное оружие в то время, когда Китай в России. Интересно, в моменте с Россией это так же работает?" - сказал Зеленский.

Он предположил, что, возможно "это и есть вариант как реализовать cease-fire, о котором еще в феврале говорил президент США Дональд Трамп".

"Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все что нужно - квартиру, если это будет побуждать Россию к прекращению огня", - добавил президент Украины.

Визит Келлога в Киев

Напомним, со вчерашнего дня спецпредставитель Трампа по вопросам Украины находится с новым визитом в Киеве.

Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, с которым обсудил различные векторы сотрудничества и как достичь мира и гарантировать Украине безопасность.

Также они обсудили давление на россиян, трехсторонний формат лидеров и вопрос возвращения похищенных Россией украинских детей.

Добавим, что это не первый визит генерала Келлога в Украину. В конце августа, в День независимости, спецпредставитель президента США уже приезжал в Киев - он присоединился к торжественным мероприятиям, принял участие в молитвенном завтраке и провел встречи с украинским руководством. Тогдашняя поездка длилась несколько дней.

Ранее, в июле, Кэллог также посещал столицу. Его визиты отличаются тем, что во время пребывания американского генерала в Киеве россияне воздерживаются от массированных ракетных обстрелов города.

