RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Киевлянам без тепла изменили графики отключений: в какие часы будет свет

Фото иллюстративное: жители Днепровского и Дарницкого районов Киева получат больше электроэнергии (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Жители Днепровского и Дарницкого районов Киева, которые остались без теплоснабжения после вражеских атак, получат больше электроэнергии. Энергетикам удалось расширить технические возможности для питания этих районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК и сообщение гендиректора Yasno Сергея Коваленко.

Читайте также: В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

По словам энергетиков, теперь свет в этих районах будут выключать только в определенные часы: с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.

Однако из-за отсутствия отопления нагрузка на сети стремительно растет.

"Сети сейчас очень перегружены. Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели - могут случаться аварии. Поэтому просим, включайте мощные приборы по очереди", - призвали в ДТЭК.

В то же время, для домов, где невозможно улучшить ситуацию из-за имеющейся сетевой инфраструктуры, город начинает альтернативный проект. Речь идет об установке мощного оборудования, полученного от международных партнеров.

"Местные власти уже разворачивают проект по установке генераторов, предоставленных ЕС в рамках международной помощи. Энергетики ДТЭК предоставляют полную экспертную и физическую поддержку для реализации этой программы", - сообщил Сергей Коваленко.

 

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, российские войска систематически наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому во всех регионах страны ежедневно применяют графики отключений электроэнергии.

Кроме того, в энергетическом секторе Украины была введена чрезвычайная ситуация.

Наиболее напряженной остается ситуация в Киеве, где в результате обстрелов серьезно повреждены столичные теплоэлектроцентрали.

В частности, в ночь на 3 февраля российские войска нанесли удар по Дарницкой ТЭЦ - объект подвергся почти полному разрушению. Атака произошла в период сильных морозов, в результате чего часть жителей столицы осталась без отопления.

Уже днем 6 февраля в Украине начали вводить экстренные отключения электроэнергии. В то же время в некоторых областях страны плановые графики пока не применяют.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиевГрафики отключения светаЭлектроэнергия