Киевлянам без тепла изменили графики отключений: в какие часы будет свет

Жители Днепровского и Дарницкого районов Киева, которые остались без теплоснабжения после вражеских атак, получат больше электроэнергии. Энергетикам удалось расширить технические возможности для питания этих районов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК и сообщение гендиректора Yasno Сергея Коваленко.
По словам энергетиков, теперь свет в этих районах будут выключать только в определенные часы: с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.
Однако из-за отсутствия отопления нагрузка на сети стремительно растет.
"Сети сейчас очень перегружены. Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели - могут случаться аварии. Поэтому просим, включайте мощные приборы по очереди", - призвали в ДТЭК.
В то же время, для домов, где невозможно улучшить ситуацию из-за имеющейся сетевой инфраструктуры, город начинает альтернативный проект. Речь идет об установке мощного оборудования, полученного от международных партнеров.
"Местные власти уже разворачивают проект по установке генераторов, предоставленных ЕС в рамках международной помощи. Энергетики ДТЭК предоставляют полную экспертную и физическую поддержку для реализации этой программы", - сообщил Сергей Коваленко.
Напомним, российские войска систематически наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому во всех регионах страны ежедневно применяют графики отключений электроэнергии.
Кроме того, в энергетическом секторе Украины была введена чрезвычайная ситуация.
Наиболее напряженной остается ситуация в Киеве, где в результате обстрелов серьезно повреждены столичные теплоэлектроцентрали.
В частности, в ночь на 3 февраля российские войска нанесли удар по Дарницкой ТЭЦ - объект подвергся почти полному разрушению. Атака произошла в период сильных морозов, в результате чего часть жителей столицы осталась без отопления.
Уже днем 6 февраля в Украине начали вводить экстренные отключения электроэнергии. В то же время в некоторых областях страны плановые графики пока не применяют.