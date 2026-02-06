Киевлянам без тепла изменили графики отключений: в какие часы будет свет

По словам энергетиков, теперь свет в этих районах будут выключать только в определенные часы: с 08:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.

Однако из-за отсутствия отопления нагрузка на сети стремительно растет.

"Сети сейчас очень перегружены. Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели - могут случаться аварии. Поэтому просим, включайте мощные приборы по очереди", - призвали в ДТЭК.

В то же время, для домов, где невозможно улучшить ситуацию из-за имеющейся сетевой инфраструктуры, город начинает альтернативный проект. Речь идет об установке мощного оборудования, полученного от международных партнеров.

"Местные власти уже разворачивают проект по установке генераторов, предоставленных ЕС в рамках международной помощи. Энергетики ДТЭК предоставляют полную экспертную и физическую поддержку для реализации этой программы", - сообщил Сергей Коваленко.