Киянам без тепла змінили графіки відключень: в які години буде світло

За словами енергетиків, тепер світло в цих районах вимикатимуть лише у визначені години: з 08:00 до 11:00 та з 18:00 до 21:00.

Однак через відсутність опалення навантаження на мережі стрімко зростає.

"Мережі зараз дуже перевантажені. Коли всі одночасно вмикають бойлери й обігрівачі - можуть траплятися аварії. Тому просимо, вмикайте потужні прилади по черзі", - закликали в ДТЕК.

Водночас, для будинків, де неможливо покращити ситуацію через наявну мережеву інфраструктуру, місто розпочинає альтернативний проєкт. Йдеться про встановлення потужного обладнання, отриманого від міжнародних партнерів.

"Місцева влада вже розгортає проєкт із встановлення генераторів, наданих ЄС у межах міжнародної допомоги. Енергетики ДТЕК надають повну експертну та фізичну підтримку для реалізації цієї програми", - повідомив Сергій Коваленко.