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Киевлян призвали не использовать обогреватели в пиковые часы

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Киев, Среда 19 октября 2022 13:16
Киевлян призвали не использовать обогреватели в пиковые часы Фото: киевлян призвали не использовать обогреватели в пиковые часы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителей Киева призывают не использовать электроприборы в пиковые часы - с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире телемарафона.

Он призвал киевлян максимально снижать уровень потребления. Так, в Киеве необходимо сократить потребление электроэнергии минимум на 30%, в то время как киевляне потребляют меньше на 7-8%. При этом, по словам Поворозника, такой показатель был достигнут за счет уменьшения мощности наружного освещения города.

"Мы понимаем проблематику, что сегодня все из-за отсутствия тепла в батареях так или иначе пользуются электроприборами - будь то обогреватели, кондиционеры или теплые полы. Надо не делать этого в пиковые нагрузки - это утренние и вечерние часы", - сказал он.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль в вечерние пиковые часы не включать бойлеры, чайники, стиральные машины и ряд других приборов.

Отметим, что вчера часть столицы осталась без света и воды из-за атак оккупантов.

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