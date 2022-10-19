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Киян закликали не використовувати обігрівачі у пікові години

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Київ, Середа 19 жовтня 2022 13:16
Киян закликали не використовувати обігрівачі у пікові години Фото: киян закликали не використовувати обігрівачі у пікові години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жителів Києва закликають не використовувати електроприлади у пікові години - з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника в ефірі телемарафону.

Він закликав киян якомога більше знижувати рівень споживання. Так, у Києв необхідно скоротити споживання електроенергії мінімум на 30%, у той час, як кияни споживають менше на 7-8%. При цьому, за словами Поворозника, такого показника було досягнуто за рахунок зменшення потужності зовнішнього освітлення міста.

"Ми розуміємо проблематику, що сьогодні всі через відсутність тепла в батареях так чи інакше користуються електроприладами - чи це обігрівачі, чи це кондиціонери чи теплі підлоги. Треба не робити цього у пікові навантаження - це вранішні і вечірні години", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вечірні пікові години не включати бойлери, чайники, пральні машини та низку інших приладів.

Зазначимо, що вчора частина столиці залишилася без світла та води через атаки окупантів.

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