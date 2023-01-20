ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киевлян предупредили о плановом взрыве ночью: в каких районах

Новина українською →
Киев, Пятница 20 января 2023 23:02
Киевлян предупредили о плановом взрыве ночью: в каких районах Фото: ледовые заторы на Десне подорвут взрывчаткой (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Ночью киевские саперы совершат подрыв льда на реке Десна. Звук взрыва может быть громким, особенно в Деснянском и Оболонском районах столицы, а также Вышгородском районе Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Из-за ледохода на Десне в районе села Погребы Вышгородского района на реке образовался затор, вызвавший повышение уровня воды и подтопление в прибрежных зонах. Чтобы решить эту проблему, в ночь с 20 на 21 января 2023 года саперы совершат подрыв ледового затора.

Ориентировочное время взрыва 23:00-01:00.

"Прогнозируется, что звук взрыва может быть достаточно громким, учитывая ночное время. Поэтому без паники! Будут работать наши взрывотехники", - говорится в сообщении КГГА.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий. Это произошло по согласованию с Министерством обороны Украины.

Ранее мы писали, что в Киеве установлен новый температурный рекорд. Так, 18 января впервые за 143 года температура в столице составила +7,3 °С, что соответствует погоде начала апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
США призвали Украину воздержаться от нового наступления, - Reuters
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина