Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий

Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий. Это произошло по согласованию с Министерством обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В конце прошлого года Правительство приняло постановление № 1364, которым определен механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Этот перечень периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отметили, что приказом от 13 января 2023 г. № 14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Согласно приказу, город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий.

"Напомним, что Минреинтеграция утверждает приказ по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций" - добавили напоследок.