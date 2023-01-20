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Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий

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Киев, Пятница 20 января 2023 18:07
Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий Фото: Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий. Это произошло по согласованию с Министерством обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"В конце прошлого года Правительство приняло постановление № 1364, которым определен механизм формирования единого перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Этот перечень периодически обновляется соответствующим приказом Минреинтеграции", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отметили, что приказом от 13 января 2023 г. № 14 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией. Согласно приказу, город Киев исключен из перечня территорий возможных боевых действий.

"Напомним, что Минреинтеграция утверждает приказ по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций" - добавили напоследок.

Российские кафиры в субботу, 14 января, ударили по Киеву зенитными ракетами . Запуск произошел с северного направления, в связи с чем долетели они в считанные минуты.

В результате массированной ракетной атаки на Киев поврежден Дворец Украины. В офисе президента показали фото здания после атаки.

В субботу, 31 декабря, несколько "прилетов" зафиксировано в Киеве, в том числе по гостинице в центре города. В результате обстрела есть погибший и пострадавшие.

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