Как выглядит кампус ДТЭУ в Киеве после российской атаки (видео)

Вечером в понедельник, 26 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Под обстрел попал кампус Государственного торгово-экономического университета, пострадали студенты.
РБК-Украина показывает, как выглядит кампус после российской атаки.
В результате вражеской атаки повреждены учебные корпуса, лаборатории и общежитие, где проживали более 200 человек.
Ранения получили двое студентов - парень и девушка. Оба находятся в больнице. В ближайшее время университет будет работать дистанционно.
Поврежденный в Киеве кампус Государственного торгово-экономического университета выглядит так:
"Мы отстроим. Вы видите, что работы уже начались", - заявил ректор университета Анатолий Мазараки после обстрела.
Напомним, в ночь на 27 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Было зафиксировано попадание возле одной из станций метро в столице, также под обстрел попала ехавшая по вызову бригада медиков.
Отметим, в результате удара был поврежден Южный мост и расположенная на нем инфраструктура метрополитена. Из-за этого движение по мосту временно перекрыли в обоих направлениях, а работу метро изменили.