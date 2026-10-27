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Как выглядит кампус ДТЭУ в Киеве после российской атаки (видео)

14:48 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в результате атаки россиян повреждены учебные корпуса и общежитие (РБК-Украина)

Вечером в понедельник, 26 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Под обстрел попал кампус Государственного торгово-экономического университета, пострадали студенты.

РБК-Украина показывает, как выглядит кампус после российской атаки.

В результате вражеской атаки повреждены учебные корпуса, лаборатории и общежитие, где проживали более 200 человек.

Ранения получили двое студентов - парень и девушка. Оба находятся в больнице. В ближайшее время университет будет работать дистанционно.

Поврежденный в Киеве кампус Государственного торгово-экономического университета выглядит так:

"Мы отстроим. Вы видите, что работы уже начались", - заявил ректор университета Анатолий Мазараки после обстрела.

Напомним, в ночь на 27 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. Было зафиксировано попадание возле одной из станций метро в столице, также под обстрел попала ехавшая по вызову бригада медиков.

Отметим, в результате удара был поврежден Южный мост и расположенная на нем инфраструктура метрополитена. Из-за этого движение по мосту временно перекрыли в обоих направлениях, а работу метро изменили.

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