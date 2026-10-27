Який вигляд має кампус ДТЕУ в Києві після російської атаки (відео)

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Було зафіксовано влучання біля однієї зі станцій метро у столиці, також під обстріл потрапила бригада медиків, яка їхала на виклик.

Зазначимо, внаслідок удару було пошкоджено Південний міст і розташовану на ньому інфраструктуру метрополітену. Через це рух мостом тимчасово перекрили в обох напрямках, а роботу метро змінили.