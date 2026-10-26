В Киеве "прилет" возле одной из станций метро, вспыхнуло авто

Российские оккупанты в понедельник, 26 октября, ударили ракетами по Киеву. Зафиксировано попадание возле одной из станций метро. Также атакована бригада медиков, которая ехала на вызов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Виталия Кличко.

"В Деснянском районе, предварительно, попадание возле одной из станций метро. Пылает авто", - рассказал он.

Кличко добавил, что экстренные службы города направляются на место "прилета".

В сети пишут, что повреждена станция "Лесная".

Он также сообщил, что россияне атаковали бригаду медиков скорой помощи, направлявшихся на вызов - предварительно есть пострадавшие.

Обновлено в 22:28

Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки повреждено одно из медицинских учреждений в Днепровском районе.

"Взрывной волной выбило окна в реанимационном отделении. Пострадавших сейчас нет", - рассказал он.

Кроме того, в другом медучреждении в этом же районе также выбило окна в двух отделениях, пострадавших нет.

"В Днепровском районе также попадание в здание на территории нежилой застройки. Предварительно возле одного из супермаркетов рядом есть погибший", - заявил мэр Киева.

Обновлено в 22:38

По словам Кличко, среди пострадавших медиков скорой, прибывших по вызову, - парамедик и экстренный медицинский техник.

"Предварительно, ранения некритичны. Медики продолжают работать. Также повреждения получило авто скорой", - говорится в его заявлении.

Кличко сообщил, что по состоянию на сейчас в Киеве пятеро пострадавших в результате вражеской атаки. Все они были госпитализированы.