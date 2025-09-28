ua en ru
Как выглядит Институт кардиологии в Киеве после атаки (фото, видео)

Киев, Воскресенье 28 сентября 2025 11:11
Как выглядит Институт кардиологии в Киеве после атаки (фото, видео) Фото: последствия обстрела Института кардиологии в столице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Савченко Юлія

Пламя охватило помещение Института кардиологии после ночной атаки на Киев.

РБК-Украина показывает кадры последствий удара по медучреждению.

В столице в результате массированной атаки ракетами и дронами российских войск пострадало здание Института кардиологии в Соломенском районе. Мощный взрыв вызвал пожар, который охватил несколько помещений медицинского учреждения.

По подтвержденным данным, в результате удара погибли два человека. Внутри института огонь уничтожил мебель и оборудование, оставив после себя лишь обгоревшие стены.

Фото: так выглядит после российской атаки Институт кардиологии в Киеве (Виталий Носач)

Массированный обстрел Киева

Напомним, оккупанты ночью массированно атаковали Киев дронами и ракетами различных типов. Наибольшие разрушения в Дарницком районе, там враг попал в подъезд жилой пятиэтажки.

Всего пока известно о 13 пострадавших в столице. Президент Владимир Зеленский, который уже отреагировал на атаку, сообщил о 8 жертвах российского обстрела.

Также этой ночью российские захватчики атаковали Киевскую область. Наибольшим разрушениям подвергся жилой комплекс в Петропавловской Борщаговке. По информации нашего корреспондента, речь идет о ЖК "Львовский".

