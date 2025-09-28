Який має вигляд має Інститут кардіології в Києві після атаки (фото, відео)

Полум’я охопило приміщення Інституту кардіології після нічної атаки на Київ.

Фото: такий вигляд після російської атаки має Інститут кардіології в Києві (Віталій Носач)

За підтвердженими даними, унаслідок удару загинули двоє людей. Усередині інституту вогонь знищив меблі та обладнання, залишивши після себе лише обгорілі стіни.

У столиці внаслідок масованої атаки ракетами та дронами російських військ постраждала будівля Інституту кардіології у Солом’янському районі. Потужний вибух спричинив пожежу, яка охопила кілька приміщень медичного закладу.

Масований обстріл Києва

Нагадаємо, окупанти вночі масовано атакувала Київ дронами та ракетами різних типів. Найбільші руйнування в Дарницькому районі, там ворог влучив у під'їзд житлової п'ятиповерхівки.

Всього наразі відомо про 13 постраждалих у столиці. Президент Володимир Зеленський, який вже відреагував на атаку, повідомив про 8 жертв російського обстрілу.

Також цієї ночі російські загарбники атакували Київщину. Найбільших руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією нашого кореспондента, мова йде про ЖК "Львівський".