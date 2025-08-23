ua en ru
За какой клуб будет играть Довбик и что ждать от Малиновского: в Италии стартует Серия А

Суббота 23 августа 2025 18:14
UA EN RU
За какой клуб будет играть Довбик и что ждать от Малиновского: в Италии стартует Серия А Фото: Новый сезон Артем Довбик начинает в составе "Ромы" (x.com/officialasroma)
Автор: Андрей Костенко

В субботу, 23 августа, стартует новый сезон итальянской Серии А. Турнир начинают и два украинских легионера: форвард столичной "Ромы" Артем Довбик и полузащитник "Дженоа" из Генуи Руслан Малиновский.

О деталях кампании-2025/26, прогнозах на победителя и где смотреть матчи - рассказывает РБК-Украина.

Кто станет чемпионом

По мнению аналитиков букмекерских контор, в борьбе за Скудетто главным фаворитом является действующий чемпион - "Наполи", который имеет коэффициент 2,65. Ближайшим преследователем считают миланский "Интер" (3,70), а дальше идут туринский "Ювентус" (6.00) и "Милан" (6.50).

В то, что в распределение наград вмешается кто-то другой - аналитики не очень верят.

Ставки на чемпионство в Серии А-2025/26, топ-6:

  • "Наполи" - 2,65
  • "Интер" - 3,70
  • "Ювентус" - 6,00
  • "Милан" - 6,50
  • "Рома" - 11,25
  • "Аталанта" - 22,00

Также букмекеры спрогнозировали, кто забьет больше всего голов в сезоне. Здесь главным фаворитом является аргентинский нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес. А основным его конкурентом считают Мойзе Кина из "Фиорентины", игру которого мы недавно наблюдали в Лиге конференций против житомирского "Полесья".

Топ-8 претендентов на "Золотую бутсу" Серии А-2025/26:

  • Лаутаро Мартинес ("Интер") - 5,50
  • Мойзе Кин ("Фиорентина") - 6,50
  • Джонатан Дэвид ("Наполи") - 8,00
  • Маркус Тюрам ("Интер") - 13,00
  • Душан Влахович ("Ювентус") - 15,00
  • Ромелу Лукаку ("Наполи") - 15,00
  • Сантьяго Хименес ("Милан") - 17,00
  • Адемола Лукман ("Аталанта") - 17,00

Интересно, что до травмы одним из главных претендентов считался Ромелу Лукаку. Однако бельгиец получил повреждение бедра в контрольном матче и выбыл минимум на 3-4 месяца.

Что светит украинцам

Артем Довбик после блестящего сезона в испанской "Жироне", стал самым результативным игроком и в составе римлян (17 голов за сезон-2024/25). Однако далеко не всегда попадал в стартовый состав да и вообще отзывы о его игре были неоднозначны.

С приходом на тренерский мостик "Ромы" Джан Пьеро Гасперини перспективы форварда стали еще более неопределенными: многие эксперты сомневаются, что Довбик органично впишется в стиль нового тренера.

В то же время интерес к украинцу проявляют другие итальянские клубы. В частности, "Наполи", который ищет срочную замену Лукаку. В итальянских СМИ пишут также об интересе "Милана". Поэтому до закрытия трансферного окна (1 сентября) в карьере украинца возможны варианты. И не исключено, что завершать сезон он будет уже в составе другой команды.

За какой клуб будет играть Довбик и что ждать от Малиновского: в Италии стартует Серия А

Руслан Малиновский (фото: facebook.com/genoaCFCofficial)

Что касается Руслана Малиновского из "Дженоа", путь 32-летнего атакующего полузащитника в больших чемпионатах постепенно приближается к завершающей стадии. Хотя он до сих пор сохраняет ценность для команд из ведущих лиг.

После яркого периода в "Аталанте" и непродолжительного этапа в "Марселе" украинец нашел в "Дженоа" новый вызов. Но серия травм помешала ему полностью раскрыться в Генуе. Если же здоровье позволит, Малиновский еще способен проявить себя в таком непростом турнире, как Серия А.

Кто с кем сыграет на старте

Первый тур чемпионата Италии продлится с 23 по 25 августа. Команды украинцев стартуют уже в первый день.

В субботу, в 19:30 "Дженоа" дома сыграет с "Лечче". А "Рома" - в 21:45 на своей арене встретится с "Болоньей".

Также в субботу стартует действующий чемпион: "Наполи" на выезде сыграет против "Сассуоло" (19:30). А вот главный конкурент неаполитанцев - "Интер" вступит в борьбу только в понедельник, 25 августа - в домашней игре против "Торино".

Серия А, расписание матчей 1-го тура:

Суббота, 23 августа

  • 19:30. "Дженоа" - "Лечче"
  • 19:30. "Сассуоло" - "Наполи"
  • 21:45. "Милан" - "Кремонезе"
  • 21:45. "Рома" - "Болонья"

Воскресенье, 24 августа

  • 19:30. "Кальяри" - "Фиорентина"
  • 19:30. "Комо" - "Лацио"
  • 21:45. "Аталанта" - "Пиза"
  • 21:45. "Ювентус" - "Парма"

Понедельник, 25 августа

  • 19:30. "Удинезе" - "Верона"
  • 21:45. "Интер" - "Торино"

Где смотреть Серию А в Украине

В Украине транслятором матчей чемпионата Италии является OTT-платформа MEGOGO. Трансляции доступны по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Ранее мы сообщили, за какую сумму "Жирона" собирается продать Цыганкова.

Также мы писали, что "Шахтер" продает лидера в АПЛ после вылета из Лиги Европы.

