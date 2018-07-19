В КВУ розповіли, які фракції найчастіше голосують "за" прийняття законів

Найчастіше "за" закони голосують депутати від НФ, БПП та від "Радикальної партії Олега Ляшка"

Фракція "Народний фронт" (НФ), "Радикальна партія Олега Ляшка" та фракція "Блок Петра Порошенка" (БПП) найчастіше голосують за прийняті закони. Про це свідчать дані Комітета виборців України (КВУ) щодо аналізу результатів голосувань Верховної Ради України (ВРУ), проведених за час роботи восьмої сесії ВР.

Як повідомляється, упродовж лютого-липня 2018 року в середньому за прийняті закони голосували 78% народних депутатів "Народного фронту", 72% "Радикальної партії Олега Ляшка" та 70% - Блоку Петра Порошенка.

Окрім того, як зазначається, прийняті закони підтримували 67% депутатів "Самопомочі".

Разом з тим, значно менше голосів "за" віддавали позафракційні депутати (46%) та депутати ВО "Батьківщина" (43%).

Окрім того, як повідомляють у КВУ, найменше підтримували прийняті закони депутати "Відродження" (30%), "Волі народу" (28%) та "Опозиційного блоку" (21%).

Варто зазначити, що депутати "Опоблоку" не віддали жодного голосу за 25 законів.

"Всього за час роботи восьмої сесії було прийнято 46 законів (не враховуючи законів щодо ратифікацій). В середньому за них голосували 245 народних депутатів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в КВУ повідомляли, що за час роботи парламенту 8-го скликання народні депутати 1471 разів зверталися до Апарату Верховної ради із заявами про зміну результатів їх голосувань.

При цьому підкреслюється, що по кожному із 1471 звернень фахівцями Управління комп’ютеризованих систем було ретельно перевірено працездатність електронних пультів системи "Рада" на робочих місцях нардепів, і жодної технічної несправності, яка могла б призвести до помилки при голосуванні, виявлено не було.

У КВУ вважають, що часто депутати використовують технологію звернень як механізм для відбілення репутації.

Як писало раніше РБК-Україна, протягом 2017 парламентського року 73 народних депутата були помічені в неособистому голосуванні на засіданнях Верховної ради. Загалом було зафіксовано 265 випадків "кнопкодавства".