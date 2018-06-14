За 3,5 роки роботи ВР нардепи 1,5 тис. разів скаржилися на роботу кнопки для голосування

Такі звернення оформили 303 народні депутати

За час роботи парламенту 8-го скликання народні депутати 1471 разів зверталися до Апарату Верховної ради із заявами про зміну результатів їх голосувань. Про це повідомляє Комітет виборців України на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Вказано, що загалом такі звернення оформили 303 народні депутати.

"Найчастіше щодо зміни результатів голосувань звертався Юрій Солод ("Опозиційний блок") - 69 звернень. Також 61 раз із цим питанням звертався В’ячеслав Богуслаєв ("Воля народу"), 52 рази - Наталія Королевська ("Опозиційний блок"), 51 - Олександр Третьяков (БПП), 40 - Андрій Шипко ("Відродження"), 38 - Оксана Корчинська (РПЛ), 30 - Олександр Дубінін (позафракційний), 29 - Артем Вітко (РПЛ)", - сказано у повідомленні.

Народні депутати 1.5 тис. разів скаржилися на роботу кнопки для голосування, - КВУ За час роботи Верховної Ради VIII... Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ 14 червня 2018 р.

Вказано, що востаннє парламентарі зверталися із скаргами на роботу кнопки для голосування під час прийняття закону про антикорупційний суд. Тоді про помилки в роботі системи заявили Мустафа Найєм та Ніна Южаніна.

"Одним із рекордних за кількістю скарг депутатів став законопроект №1558-1 "Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті". Після голосування закону в цілому заяви про зміну результатів голосувань подали двадцять народних депутатів", - зазначають у КВУ.

При цьому підкреслюється, що по кожному із 1471 звернень фахівцями Управління комп’ютеризованих систем було ретельно перевірено працездатність електронних пультів системи "Рада" на робочих місцях нардепів, і жодної технічної несправності, яка могла б призвести до помилки при голосуванні, виявлено не було.

У КВУ вважають, що часто депутати використовують технологію звернень як механізм для відбілення репутації.

"Часто депутати використовують технологію звернень як механізм для відбілення репутації. Тобто, свідомо проголосувавши "за" чи "проти" закону, політики намагаються подати це як помилку і несправність у роботі системи. Однак подібні факти трапляються і без злого умислу. Наприклад, через неуважність депутата. Також часто політики банально не знають, за що голосують. Загалом цифра в 1,5 тис. звернень про помилки в голосуванні є катастрофічною і свідчить про потребу в кардинальному оновленні системи "Рада", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, протягом 2017 парламентського року 73 народних депутата були помічені в неособистому голосуванні на засіданнях Верховної ради. Загалом було зафіксовано 265 випадків "кнопкодавства".