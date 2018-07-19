В КИУ рассказали, какие фракции чаще всего голосуют "за" принятие законов

Чаще всего "за" законы голосуют депутаты от НФ, БПП и "Радикальной партии Олега Ляшко"

Фракция "Народный фронт" (НФ), "Радикальная партия Олега Ляшко" и фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) чаще всего голосуют за принятые законы. Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины (КИУ) относительно анализа результатов голосований Верховной Рады Украины (ВРУ), проведенных за время работы восьмой сессии ВР.

Как сообщается, в течение февраля-июля 2018 года в среднем за принятые законы голосовали 78% народных депутатов "Народного фронта", 72% "Радикальной партии Олега Ляшко" и 70% - Блока Петра Порошенко.

Кроме того, как отмечается, принятые законы поддерживали 67% депутатов "Самопомочи".

Вместе с тем, значительно меньше голосов "за" отдавали внефракционные депутаты (46%) и депутаты ВО "Батькивщина" (43%).

Кроме того, как сообщают в КИУ, меньше всего поддерживали принятые законы депутаты "Возрождения" (30%), "Воли народа" (28%) и "Оппозиционный блок" (21%).

Стоит отметить, что депутаты "Опоблоку" не отдали ни одного голоса за 25 законов.

"Всего за время работы восьмой сессии было принято 46 законов (не учитывая законов относительно ратификаций). В среднем за них голосовали 245 народных депутатов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в КИУ сообщали, что за время работы парламента 8-го созыва народные депутаты 1471 раз обращались к Аппарату Верховной рады с заявлениями об изменении результатов их голосований.

При этом подчеркивается, что по каждому из 1471 обращений специалистами Управления компьютеризированных систем было тщательно проверено работоспособность электронных пультов системы "Рада" на рабочих местах нардепов, и ни одной технической неисправности, которая могла бы привести к ошибке при голосовании, обнаружено не было.

В КИУ считают, что часто депутаты используют технологию обращений как механизм для отбеливания репутации.

Как писало ранее РБК-Украина, в течение 2017 парламентского года 73 народных депутата были замечены в неособистому голосовании на заседаниях Верховной рады. Всего было зафиксировано 265 случаев "кнопкодавства".