У КВУ назвали основні теми маніпуляцій на виборах президента

Фото: Олексій Кошель (wikipedia.org)

Зокрема, зафіксовано маніпуляцію з даними соціологічних опитувань

Основними темами для маніпуляцій під час кампанії на виборах президента України 2019 стали "мертві душі" виборців та скуплені голоси. Про це під час конференції "Виборча кампанія: тенденції та проблеми" повідомив генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, зафіксовано маніпуляцію з даними соціологічних опитувань.

"Зараз ми бачимо три ключових маніпуляції у ході виборчої кампанії. Специфіка будь-якої провокації у тому, що провокація є помітною, а її спростування є менш помітними. Однією з найбільш висвітлюваних тем став "один мільйон мертвих душ" на виборах. Маніпуляція номер два - це маніпуляції даними соціологічних опитувань. Також ми бачимо появу маніпуляцій, пов’язаних із темою підкупу виборців", - повідомив Кошель.

Нагадаємо, керівник Служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах заявив, що кількість виборців в Україні щороку зменшується на 200 тисяч осіб. Він підкреслив, що інформація про збільшення числа виборців на мільйон осіб не відповідає дійсності.

Як писало РБК-Україна раніше, з 2015 року Державний реєстр виборців оновив дані понад 10 мільйонів громадян України.