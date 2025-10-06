Китайские спутники над Украиной. Кремль ответил, получает ли РФ разведданные от Китая

Журналисты спросили у него, действительно ли Пекин делится с Москвой разведывательными данными по Украине для дальнейшего нанесения ракетных ударов страной-агрессором.

"Мы имеем собственные возможности, в частности космические, для выполнения всех задач, которые ставит перед нами специальная военная операция", - отметил он.

В начале октября Олег Александров, сотрудник Службы внешней разведки Украины, сообщил Укринформу о том, что Китай предоставляет России спутниковые данные.

По его словам, эти данные использовались для нанесения ракетных ударов РФ и касались объектов иностранных инвесторов.

"Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения", - подчеркнул Александров.