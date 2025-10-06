Китайські супутники над Україною. Кремль відповів, чи отримує РФ розвіддані від Китаю

Журналісти спитали в нього, чи дійсно Пекін ділиться з Москвою розвідувальними даними по Україні для подальшого завдання ракетних ударів країною-агресоркою.

"Ми маємо власні можливості, зокрема космічні, для виконання всіх завдань, які ставить перед нами спеціальна військова операція", - зазначив він.

На початку жовтня Олег Александров, співробітник Служби зовнішньої розвідки України, повідомив Укрінформу про те, що Китай надає Росії супутникові дані.

За його словами, ці дані використовувались для завдання ракетних ударів РФ і стосувалися об'єктів іноземних інвесторів.

"Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження", - наголосив Александров.