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Китайские самолеты пересекли срединную линию Тайваньского пролива

Фото: между Китаем и Тайванем обострилось противостояние (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Власти Тайваня сообщили о пересечении группой китайских самолетов срединной линии Тайваньского пролива. Это произошло через день после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны Тайваня заявило, что с 9:30 утра (01:30 по Гринвичу) в субботу, 27 апреля, оно обнаружило 22 китайских военных самолета, в частности истребители Су-30, из которых 12 пересекли срединную линию на север и центр Тайваня.

Министерство обороны Тайваня заявило, что самолеты участвовали в "совместном патрулировании боевой готовности" с китайскими военными кораблями, добавив, что тайваньские самолеты и корабли отреагировали "должным образом". Подробности не приводятся.

Минобороны Китая не ответило на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию в нерабочее время в субботу.

Когда-то эта линия служила неофициальной границей между двумя сторонами, которую не пересекали военные ни одной из сторон, однако теперь китайские военно-воздушные силы регулярно посылают для полётов над ней самолёты. Китай не признает существование этой линии.

Новоизбранный президент Тайваня Лай Чин-тэ вступит в должность 20 мая после победы на январских выборах. Пекин считает его опасным сепаратистом и отвергает его неоднократные призывы к переговорам.

В четверг Лай заявил, что Китай должен иметь уверенность, чтобы вести переговоры с законно избранным правительством Тайваня. Как и уходящий в отставку президент Цай Инвэнь, Лай говорит, что только народ Тайваня может решать свое будущее.

Визит Блинкена на Тайвань

С 24 по 26 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен посетил с трехдневным визитом Тайвань. Задачей поездки было преодолеть разногласия между странами.

Во время визита глава американской дипломатии провел встречу с президентом КНР Си Цзиньпинем. Во время встречи Блинкен призвал Пекин воздержаться от сотрудничества с Россией, иначе США усилят санкции против Китая.

Министр иностранных дел КНР Ван И предупредил Блинкена о накоплении проблем между крупнейшими экономиками мира из-за риска введения США санкций за поддержку РФ.

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Тайвань