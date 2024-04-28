Китайские самолеты пересекли срединную линию Тайваньского пролива

Министерство обороны Тайваня заявило, что с 9:30 утра (01:30 по Гринвичу) в субботу, 27 апреля, оно обнаружило 22 китайских военных самолета, в частности истребители Су-30, из которых 12 пересекли срединную линию на север и центр Тайваня.

Министерство обороны Тайваня заявило, что самолеты участвовали в "совместном патрулировании боевой готовности" с китайскими военными кораблями, добавив, что тайваньские самолеты и корабли отреагировали "должным образом". Подробности не приводятся.

Минобороны Китая не ответило на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию в нерабочее время в субботу.

Когда-то эта линия служила неофициальной границей между двумя сторонами, которую не пересекали военные ни одной из сторон, однако теперь китайские военно-воздушные силы регулярно посылают для полётов над ней самолёты. Китай не признает существование этой линии.

Новоизбранный президент Тайваня Лай Чин-тэ вступит в должность 20 мая после победы на январских выборах. Пекин считает его опасным сепаратистом и отвергает его неоднократные призывы к переговорам.

В четверг Лай заявил, что Китай должен иметь уверенность, чтобы вести переговоры с законно избранным правительством Тайваня. Как и уходящий в отставку президент Цай Инвэнь, Лай говорит, что только народ Тайваня может решать свое будущее.