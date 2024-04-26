Блинкен в Китае: Глава МИД КНР предупредил США о "негативных факторах" в отношениях
Глава китайского Министерства иностранных дел Ван И предупредил находящегося в Китае с официальным визитом госсекретаря США Энтони Блинкена о росте проблем между крупнейшими экономиками мира, поскольку США угрожают Пекину санкциями за поддержку России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Отношения между Китаем и США начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях все еще нарастают", - сказал Ван И на совместной с Блинкеном пресс-конференции.
Госсекретарь подчеркнул необходимость диалога, назвав двусторонние отношения с Китаем "важнейшими".
"Я с нетерпением жду, чтобы в этих дискуссиях было очень четко, очень прямо сказано о сферах, в которых мы имеем разногласия, и о позиции Соединенных Штатов", — сказал он.
Перед встречей с Ван И Блинкен в Шанхае посетил баскетбольный матч и выступил перед американскими и китайскими студентами в местном кампусе Нью-Йоркского университета.
Ожидается, что Блинкен также встретится с лидером Китая Си Цзиньпином, однако официально ни одна из сторон еще не подтвердила такие переговоры.
Проблемы в отношениях США и Китая
США критикуют Китай за поддержку военно-промышленного комплекса России для обеспечения ее войны против Украины.
В американских СМИ появилась информация о том, что США разрабатывают санкции, которые должны отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. В Вашингтоне рассчитывают, что это помешает поддержке Пекином российского военного производства. Позже стало известно, что Соединенные Штаты предварительно обсудили санкции против банков, но пока не имеют плана по реализации таких мер.
На днях президент США Джо Байден подписал закон о возможном запрете в США разработанной китайской компанией ByteDance социальной сети TikTok.
The New York Times сообщила, что также власти США считают беспилотники китайской компании DJI угрозой национальной безопасности. Конгресс рассматривает законодательство об их запрете.
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