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Госсекретарь США прибыл в Китай: в СМИ назвали программу визита

Четверг 25 апреля 2024 07:10
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Госсекретарь США прибыл в Китай: в СМИ назвали программу визита Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с трехдневным визитом в Китай и встретился с высшим должностным лицом Китая в Шанхае – секретарем парткома Чэнь Цзинином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, что важно подчеркнуть ценность – более того, необходимость – прямого взаимодействия, разговоров друг с другом, изложения наших разногласий, которые реальны, и стремления преодолеть их", - сказал Блинкен Чэнь Цзинину, секретарю парткома Шанхая в начале встречи.

Чэнь, в свою очередь, сказал, что недавний разговор между лидерами обеих стран способствовал "стабильному и здоровому развитию отношений наших двух стран".

"Выбираем ли мы сотрудничество или конфронтацию, это влияет на благополучие обоих народов, обеих стран и будущее человечества", - добавил он.

Помимо местных чиновников, Блинкен встретится с лидерами бизнеса и студентами, а затем отправится в пятницу в Пекин для переговоров со своим коллегой, министром иностранных дел Ван И, и вероятной встречи с президентом Си Цзиньпином.

По данным экспертов, в ходе визита Блинкен будет оказывать давление на Китай, чтобы Пекин повлиял на китайские компании, которые принимают участие в модернизации российского оборонно-промышленного комплекса.

Не раскрывая подробностей, высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил журналистам, что Вашингтон готов "предпринять шаги" против китайских фирм, которые, по его мнению, наносят ущерб безопасности США и Европы.

Поддержка Китаем России

Ранее сообщалось, что Блинкен раскритиковал китайскую поддержку российской оборонной промышленности.

Глава Индо-Тихоокеанского Командования ВС США Джон Аквилино отметил, что Китай быстро становится все более агрессивным в своей риторике и действиях в Азии. Также Пекин существенно усилил давление на Вашингтон в контексте визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.

В Европейском Союзе также ранее заявили, что Китай поставляет России товары двойного назначения для производства оружия. В будущем такие поставки могут увеличиться.

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