Китайські літаки перетнули серединну лінію Тайванської протоки

Міністерство оборони Тайваню заявило, що з 9:30 ранку (01:30 за Гринвічем) в суботу, 27 квітня, воно виявило 22 китайські військові літаки, зокрема винищувачі Су-30, з яких 12 перетнули серединну лінію на північ і центр Тайваню.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що літаки брали участь у "спільному патрулюванні бойової готовності" з китайськими військовими кораблями, додавши, що тайванські літаки і кораблі відреагували "належним чином". Подробиці не наводяться.

Міноборони Китаю не відповіло на дзвінки з проханням прокоментувати ситуацію в неробочий час в суботу.

Колись ця лінія слугувала неофіційним кордоном між двома сторонами, який не перетинали військові жодної зі сторін, але тепер китайські військово-повітряні сили регулярно посилають для польотів над ним літаки. Китай не визнає існування цієї лінії.

Новообраний президент Тайваню Лай Чін-те вступить на посаду 20 травня після перемоги на січневих виборах. Пекін вважає його небезпечним сепаратистом і відкидає його неодноразові заклики до переговорів.

У четвер Лай заявив, що Китай повинен мати впевненість, щоб вести переговори з законно обраним урядом Тайваню. Як і президент Цай Інвень, що йде у відставку, Лай каже, що тільки народ Тайваню може вирішувати своє майбутнє.