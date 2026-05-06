Китайские компании открыто поставляют детали для "Шахедов" России и Ирану, - WSJ

Детали для "Шахедов" поставляют открыто

Малоизвестные небольшие китайские компании открыто экспортируют компоненты для дронов двойного назначения, включая двигатели, аккумуляторы, волоконно-оптические кабели и микросхемы, в Иран и Россию, вопреки санкциям США.

Одна компания Xiamen Victory Technology даже рекламировала двигатели немецкой разработки Limbach L550, используемые в "Шахедах".

Журналисты обнаружили, что на веб-сайте этой компании изображение "Шахеда" размещено прямо рядом с рекламным лозунгом: "Инновационные решения для авиационных двигателей".

Несмотря на это, представитель компании заявил журналистам, что двигатели предназначены исключительно для гражданских дронов и не поставлялись в Иран или Россию.

Он также отметил, что рассылки могли быть сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Как работает схема поставки

Согласно таможенным данным Китая, сотни контейнеров с такими товарами поставляются в Россию и Иран. Среди них - двигатели, оптоволоконные кабели, гироскопы и литий-ионные батареи.

Расследования показали, что значительная часть деталей проходит через дистрибьюторов в материковом Китае и Гонконге, откуда отправляется конечным получателям. Оплата обычно осуществляется через подставные компании, которые легко регистрируются в Гонконге и позволяют скрыть реальных заказчиков.

Миллионные объемы и сложность контроля

По данным WSJ и аналитических групп, суммы поставок исчисляются сотнями миллионов долларов.

Только с 2023 по 2024 год китайские компании напрямую поставили российским подсанкционным фирмам деталей и материалов для производства дронов на сумму не менее 63 млн долларов.

Американские чиновники говорят, что остановить торговлю трудно, поскольку дроны зависят от обычных коммерческих деталей, которые легко перемещать через глобальные цепи поставок.

Многие китайские поставщики являются небольшими фирмами, которые мало подвергаются санкциям США и все чаще работают открыто.

В то же время в МИД Китая заявили, что страна придерживается экспортного контроля в соответствии с собственным законодательством и международными обязательствами.