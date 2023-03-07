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В Китае намекнули на передачу оружия России, поскольку США вооружают Тайвань

Фото: министр иностранных дел Китая Цинь Ган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Китае считают возможность любой будущей передачи оружия России сопоставимым с тем, что США оказывают военную поддержку Тайваню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая Цинь Ганя, которого цитирует CNN.

"Почему США просят Китай не снабжать оружием России, тогда как они продолжают продавать оружие Тайваню?", - спросил Цинь Ган во время пресс-конференции.

По его словам, якобы "абсурдно" для чиновников США вмешиваться в вопрос о Тайване, который, по его словам, является "делом китайского народа".

"Ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в это", - заявил китайский дипломат.

Касательно войны в Украине Цинь заявил, что "Китай не создавал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставлял оружия ни одной из сторон".

"Между войной и миром мы выбрали мир; между санкциями и диалогом мы выбрали диалог; между раздуванием пламени и снижением температуры мы выбрали последнее", - сказал китайский министр.

Напомним, в США предостерегли Китай от возможности военной помощи России, там предупредили Пекин, что за это придется "заплатить высокую цену".

При этом недавно китайский лидер Си Цзиньпин выступил с волной критикой политики США, обвинив Вашингтон в якобы организации "кампании по подавлению Китая".

В Украине же считают, что пока не наблюдается того, чтобы Китай имел большое желание предоставлять России оружие, поскольку Пекину это не нужно и его позиция нейтральна.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайТайваньВоенная помощьПекин