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У Китаї натякнули на передачу зброї Росії, оскільки США озброюють Тайвань

Фото: міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї вважають можливість будь-якої майбутньої передачі зброї Росії співставним з тим, що США надають військову підтримку Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Китаю Цінь Ганя, якого цитує CNN.

"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню?", - запитав Цінь Ган під час прес-конференції.

За його словами, нібито "абсурдно" для високопосадовців США втручатися в питання про Тайвань, яке, за його словами, є "справою китайського народу".

"Жодна інша країна не має права втручатися в це", - заявив китайський дипломат.

Стосовно війни в Україні, Цінь заявив, що "Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброї жодній із сторін".

"Між війною та миром ми обрали мир; між санкціями та діалогом ми вибрали діалог; між роздмухуванням полум’я та зниженням температури ми вибрали останнє", - сказав китайський міністр.

Нагадаємо, в США застерегли Китай від можливості військової допомоги Росії, там попередили Пекін, що тому доведеться "заплатити високу ціну".

При цьому нещодавно китайський лідер Сі Цзіньпін виступив з хвилею критикою політики США, звинувативши Вашингтон в нібито організації "кампанії з придушення Китаю".

В Україні ж вважають, що наразі не спостерігається того, щоб Китай мав велике бажання надавати Росії зброю, оскільки Пекіну це не потрібно і його позиція є нейтральною.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКитайТайваньВійськова допомогаПекин