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Создает проблемы для развития. Си Цзиньпин обвинил США в "сдерживании и окружении"

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Вторник 07 марта 2023 04:51
Создает проблемы для развития. Си Цзиньпин обвинил США в "сдерживании и окружении" Фото: Си Цзиньпин обвинил США в сдерживании и окружении (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты с партнерами оказывают на Пекин всестороннее давление, которое проявляется в введении ряда ограничений для развития Китая.

Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создает беспрецедентно серьезные вызовы для развития нашей страны", - заявил Цзиньпин.

Обвиняя Вашингтон в терминах холодной войны, китайский лидер, похоже, решил использовать националистическую риторику, присущую чиновникам низшего ранга и государственным СМИ, отмечает издание.

Таким образом, руководитель Китая пытается переложить на Запад вину за собственную политику, включая жесткие меры борьбы с коронавирусом и давление на ослабившие экономику технологические компании.

В то же время, он призвал бизнесменов стремиться к обогащению с чувством ответственности, справедливости и сострадания.

"В ближайший период времени риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, будут только расти и усиливаться", – подчеркнул Цзиньпин.

Напомним, что глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко озвучил основную позицию Пекина по войне России против Украины.

Также сообщалось, что Китай выразил поддержку иранскому режиму. В частности, в так называемом "противостоянии Запада и США".

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Китай Соединенные Штаты Америки Си Цзиньпинь
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