Создает проблемы для развития. Си Цзиньпин обвинил США в "сдерживании и окружении"
Соединенные Штаты с партнерами оказывают на Пекин всестороннее давление, которое проявляется в введении ряда ограничений для развития Китая.
Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
"Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создает беспрецедентно серьезные вызовы для развития нашей страны", - заявил Цзиньпин.
Обвиняя Вашингтон в терминах холодной войны, китайский лидер, похоже, решил использовать националистическую риторику, присущую чиновникам низшего ранга и государственным СМИ, отмечает издание.
Таким образом, руководитель Китая пытается переложить на Запад вину за собственную политику, включая жесткие меры борьбы с коронавирусом и давление на ослабившие экономику технологические компании.
В то же время, он призвал бизнесменов стремиться к обогащению с чувством ответственности, справедливости и сострадания.
"В ближайший период времени риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, будут только расти и усиливаться", – подчеркнул Цзиньпин.
Напомним, что глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко озвучил основную позицию Пекина по войне России против Украины.
Также сообщалось, что Китай выразил поддержку иранскому режиму. В частности, в так называемом "противостоянии Запада и США".
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