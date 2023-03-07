Создает проблемы для развития. Си Цзиньпин обвинил США в "сдерживании и окружении"

Соединенные Штаты с партнерами оказывают на Пекин всестороннее давление, которое проявляется в введении ряда ограничений для развития Китая.

Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

"Западные страны во главе с США оказывают против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление, что создает беспрецедентно серьезные вызовы для развития нашей страны", - заявил Цзиньпин.

Обвиняя Вашингтон в терминах холодной войны, китайский лидер, похоже, решил использовать националистическую риторику, присущую чиновникам низшего ранга и государственным СМИ, отмечает издание.

Таким образом, руководитель Китая пытается переложить на Запад вину за собственную политику, включая жесткие меры борьбы с коронавирусом и давление на ослабившие экономику технологические компании.

В то же время, он призвал бизнесменов стремиться к обогащению с чувством ответственности, справедливости и сострадания.

"В ближайший период времени риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, будут только расти и усиливаться", – подчеркнул Цзиньпин.