Китай не желает предоставлять России оружие и становиться на ее сторону, - Данилов

Пока не наблюдается того, чтобы Китай имел большое желание предоставлять России оружие. Пекину это не нужно и его позиция нейтральна.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Для чего Китай будет становиться на сторону России и поставлять ей оружие? Чтобы получить огромные проблемы, попасть под те или иные ограничения? Конечно, Китай этого делать не будет, ему это не нужно от слова совсем", - заявил Данилов.

При этом он подчеркнул, что у России же есть большое желание вовлечь Китай и другие страны, на которые она пытается распространять свое влияние.

"У россиян есть ОДКБ - какое-то недоразумение, оставшееся после распада СССР. Но и оно накроется, как в свое время было с СНГ", - говорит Данилов.

Он объяснил, что все хотят сотрудничать только с сильными, а Россия оказалась слабой и недееспособной страной, которая все больше с каждым днем "напоминает какое-то фейковое образование".

"Когда уже Путин делает заявление о том, что там есть уральцы, московиты и другие нации, это уже чего-то стоит. Благодаря нашим усилиям, в том числе. Поэтому я не вижу на сегодняшний день, что Китай имеет большое желание предоставлять России оружие. Нейтральная позиция, которую он занимает, в данном случае абсолютно правильная и взвешенная. Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы помощь была на нашей стороне, но надо понимать всю сложность исторических процессов", - отмечает Данилов.

Он также прокомментировал предложение Китая о так называемом "мирном плане" для развязывания войны в Украине.

"Китай большой геополитический субъект, это большая страна с большим количеством населения, большим ВВП, которая имеет влияние на определенные процессы в мире. Другое дело, что мы очень хотим, чтобы все понимали, что войну нужно называть войной, а слово "конфликт" чуть ли не для данного процесса. Но еще раз подчеркиваю, у каждой страны свое видение, как они видят сегодняшнее развитие, как они видят развитие, которое будет происходить завтра или в ближайшее время", - пояснил Данилов.

Напомним, недавно глава ЦРУ Уильям Бернс рассказал, почему США обнародовали данные по летальной помощи из Китая.

При этом, по данным Der Spiegel, Россия ведет переговоры с китайским производителем беспилотников по массовому производству дронов-камикадзе.

В то же время, в США предостерегли Китай от возможности военной помощи России, там предупредили Пекин, что в таком случае придется "заплатить высокую цену".

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