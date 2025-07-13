ua en ru
Вс, 13 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Китай обвинил Японию в провокациях между военными самолетами

Воскресенье 13 июля 2025 12:11
UA EN RU
Китай обвинил Японию в провокациях между военными самолетами Фото: Минобороны Китая заявило о провокации японских военных самолетов (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай заявил, что японские ВВС чрезмерно приближаются к китайским самолетам, создавая угрожающие ситуации в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны КНР.

Министерство обороны Китая обнародовало официальное заявление в ответ на протест Японии относительно действий китайских пилотов.

Пекин обвинил японские Воздушные силы самообороны в чрезмерном приближении к китайским военным самолетам во время разведки в зоне идентификации ПВО Восточно-Китайского моря.

Представитель Минобороны КНР Цзян Бинь подчеркнул, что китайские военные в соответствии с законом проверили, идентифицировали и контролировали японские самолеты. По его словам, действия китайских пилотов были законными, профессиональными и стандартизированными.

При этом в Китае заявили, что именно преследование японскими самолетами и кораблями является первопричиной роста рисков для морской и воздушной безопасности обеих стран.

Китай призывает Японию к сотрудничеству для создания стабильной атмосферы для развития двусторонних отношений.

Напомним, в мае истребители перехватили российский Су-24, который выполнял опасные маневры неподалеку от польской границы.

Также самолеты НАТО были подняты в воздух из-за того, что истребитель Су-35 ВС РФ нарушил воздушное пространство Эстонии. Это произошло в районе полуострова Юминда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Китай
Новости
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
В сети появились апокалиптические кадры мощного ливня в Харькове (фото, видео)
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей