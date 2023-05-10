Китай не сможет запугать Канаду на пути к защите своих граждан, - Трюдо

Китай не сможет своими действиями запугать Канаду и ее правительство на пути к защите своих граждан.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы понимаем, что нас не запугать, мы продолжим делать все необходимое, чтобы защитить канадцев от иностранного вмешательства", - заявил Трюдо в Оттаве.

Ранее днем МИД Китая объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае в ответ на высылку дипломата генконсульства Китая в Торонто после того, как канадская разведка обвинила китайского дипломата в запугивании депутата канадского парламента.

Некоторые опасаются, что взаимная высылка дипломатов может иметь экономические последствия для Канады. Китайский импорт канадских товаров вырос на 16% в прошлом году до рекордных 74,8 млрд долларов, а Китай является вторым по величине торговым партнером Канады после США.

В прошлом году Пекин отменил трехлетний запрет на импорт рапса из Канады от торговых компаний Richardson International и Viterra, который был введен в 2018 году. Китай также является крупным импортером канадского калия и пшеницы.