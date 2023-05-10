ua ru
Ср, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай не сможет запугать Канаду на пути к защите своих граждан, - Трюдо

Новина українською →
Оттава, Среда 10 мая 2023 02:23
Китай не сможет запугать Канаду на пути к защите своих граждан, - Трюдо Фото: Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай не сможет своими действиями запугать Канаду и ее правительство на пути к защите своих граждан.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы понимаем, что нас не запугать, мы продолжим делать все необходимое, чтобы защитить канадцев от иностранного вмешательства", - заявил Трюдо в Оттаве.

Ранее днем МИД Китая объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае в ответ на высылку дипломата генконсульства Китая в Торонто после того, как канадская разведка обвинила китайского дипломата в запугивании депутата канадского парламента.

Некоторые опасаются, что взаимная высылка дипломатов может иметь экономические последствия для Канады. Китайский импорт канадских товаров вырос на 16% в прошлом году до рекордных 74,8 млрд долларов, а Китай является вторым по величине торговым партнером Канады после США.

В прошлом году Пекин отменил трехлетний запрет на импорт рапса из Канады от торговых компаний Richardson International и Viterra, который был введен в 2018 году. Китай также является крупным импортером канадского калия и пшеницы.

Ранее сообщалось, что Канада выслала китайского дипломата Чжао Вэя после того, как разведка обвинила его в попытке преследования канадского депутата, критикующего отношение Китая к уйгурскому мусульманскому меньшинству.

Также мы писали, что глава МИД Канады Мелани Джоли рассматривает возможность высылки китайского дипломата после того, как он в 2021 году пытался выследить семью канадского депутата в Гонконге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Джастин Трюдо
NEWS
Глава МИД Британии об ожиданиях от контрнаступления ВСУ: это не голливудский фильм
Глава МИД Британии об ожиданиях от контрнаступления ВСУ: это не голливудский фильм
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне