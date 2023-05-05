Канада может выслать китайского дипломата за нападение на семью депутата, - МИД

Глава МИД Канады Мелани Джоли рассматривает возможность высылки китайского дипломата после того, как он в 2021 году пытался выследить семью канадского депутата в Гонконге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мой заместитель министра прямо сейчас встречается с послом Китая, поэтому мы рассматриваем различные варианты реакцию на нападение, включая высылку дипломатов", - заявила Джоли на заседании парламентского комитета.

Ранее канадская газета Globe and Mail сообщила, что Китай искал информацию о депутате Майкле Чонге и его семье, пытаясь повлиять на позицию политика касательно геноцида Китая в отношении уйгурского меньшинства. Консульство Китая в Торонто опровергло эту информацию.

Премьер-министр Джастин Трюдо также заявил, что узнал об отчете разведки из газеты, и обвинил разведывательное агентство в том, что оно не передало его ему вовремя.