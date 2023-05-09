Канада выслала китайского дипломата за преследование депутата парламента

Канада выслала китайского дипломата Чжао Вэя после того, как разведка обвинила его в попытке преследования канадского депутата, критикующего отношение Китая к уйгурскому мусульманскому меньшинству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Канада приняла решение объявить господина Чжао Вэя персоной нон грата. Решение было принято после тщательного рассмотрения всех действующих факторов", — говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Агентство Канадской службы безопасности и разведки (CSIS) в 2021 году подготовило отчет о китайском влиянии в Канаде, который включал информацию о потенциальных угрозах члену парламента от консерваторов Майклу Чонгу и его семье.

Китай заявил, что никогда не вмешивался во внутренние дела Канады и не заинтересован в этом. Генеральное консульство Китая в Торонто заявило, что отчет о Чонге не имеет под собой фактической основы и является абсолютно безосновательным.