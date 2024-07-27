Футбольная сборная Украины вдесятером вырвала невероятную победу над Марокко на Олимпиаде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Олимпиада-2024, группа B, 2-й тур

Украина – Марокко – 2:1

Голы: Крыськив, 22, Краснопир, 90+9 – Рахими, 64 (пенальти)

Удаление: Салюк, 63 (У, прямая красная карточка)

Начали матч команды на встречных курсах. Первыми возможность забить упустили "сине-желтые" – выстрел Хланя в ближний угол из пределов штрафной парировал кипер. Следующий острый момент подопечные Руслана Ротаня превратили в гол, когда Крыськив в касание замкнул прострел Брагару.

Со временем сборная Украины могла развивать успех. Вот Хлань пробил головой под перекладину, но Мунир вытащил мяч. Зато перед перерывом Батагов головой отправил мяч выше ворот после навеса Крыськива. Под занавес тайма марокканцы перехватили инициативу.

Продолжили давить "Атласские львы" на старте второй половины. Появились и моменты: Хакими головой пробил выше ворот, Эль-Ханнус не попал в створ с 20-ти метров, а диагональный выстрел Ричардсона отразил Фесюн. Но на 60-й минуте оборона "сине-желтых" упустила рывок Рахими, поэтому Салюк его завалил в штрафной.

Арбитр назначил одиннадцатиметровый и выписал "горчичник" защитнику. Однако после просмотра повтора изменил собственное решение и удалил украинца. Рахими уверенно реализовал пенальти, а олимпийская сборная Украины полчаса с лишним осталась в меньшинстве.

Марокканцы продолжили давление на владения Фесюна. В то же время "сине-желтые" сделали ставку на быстрые контратаки. Моментов, однако, команда Ротаня в действительности создала немного. Зато соперник просто затерроризировал оборону сборной Украины. Впрочем, Фесюн и компания выдержали все опасные выпады.

А под занавес добавленного арбитром времени "сине-желтым" удалась образцовая атака. Рубчинский прорвался сквозь центральную зону, сбросил направо на Федора, тот прострелил вдоль линии вратарской, а Краснопир в касание переправил мяч в пустые ворота – 2:1 в итоге!

Итак, сборная Украины одержала первую в истории победу на Олимпийских играх. В то же время "сине-желтые" повысили свои шансы на выход в плей-офф. Перед финальным туром группового этапа все четыре команды имеют по 3 очка. В решающем поединке команда Ротаня встретится с Аргентиной (30 июля).