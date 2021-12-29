RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай заявив про готовність вжити "рішучих заходів" проти Тайваню: причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Китайська влада заявила про готовність вжити "рішучих заходів", якщо Тайвань зробить кроки до незалежності. У Пекіні вважають, що наступного року в це питання може посилитися зовнішнє втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо сепаратистські сили на Тайвані, які прагнуть незалежності, спровокують, застосують силу або навіть прорвуться через будь-яку "червону межу", нам доведеться вжити рішучих заходів", - цитує агентство представника управління Китаю у справах Тайваню Ма Сяогуана.

За його словами, Пекін готовий зробити все можливе, щоб домогтися мирного возз'єднання з Тайванем.

Нагадаємо, раніше США і Японія розробили план військової операції на випадок надзвичайної ситуації на Тайвані.

Зазначимо, експерти вважають, що військові навчання Китаю біля Тайваню можуть перерости в повномасштабне вторгнення.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайТайвань