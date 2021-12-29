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Китай заявил о готовности принять "решительные меры" против Тайваня: причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Китайские власти заявили о готовности принять "решительные меры", если Тайвань предпримет шаги к независимости. В Пекине считают, что в следующем году в этот вопрос может усилиться внешнее вмешательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Если сепаратистские силы на Тайване, стремящиеся к независимости, спровоцируют, применят силу или даже прорвутся через любую "красную черту", нам придется принять решительные меры", - цитирует агентство представителя управления Китая по делам Тайваня Ма Сяогуана.

По его словам, Пекин готов сделать все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения с Тайванем.

Напомним, ранее США и Япония разработали план военной операции на случай чрезвычайной ситуации на Тайване.

Отметим, эксперты считают, что военные учения Китая возле Тайваня могут перерасти в полномасштабное вторжение.

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