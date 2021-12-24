США і Японія розробили план військової операції на випадок НС на Тайвані, - Reuters

Збройні сили Японії і США розробили план спільної операції в разі "непередбачених обставин" на Тайвані. Основна частина військових об'єктів США в Японії знаходиться на острові Окінава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За планом, Корпус морської піхоти США створить тимчасові бази на ланцюзі островів Нансей, що тягнеться від японських префектур Кагосіма і Окінава в бік Тайваню, на початковому етапі надзвичайної ситуації на Тайвані, і розгорне війська.

Американські військові розгорнуть свою високомобільну артилерійську ракетну систему на тимчасовій базі, а японські збройні сили нададуть матеріально-технічну підтримку в таких сферах, як постачання боєприпасів і палива.

Умови, за яких американські військові створять тимчасову базу - якщо японський уряд вважатиме, що конфлікт між китайськими і тайванськими збройними силами підірве мир і безпеку Японії, якщо його залишити як є.

У Японії та США є близько 40 ділянок-кандидатів уздовж ланцюга Нансей, що складається з приблизно 200 островів, у тому числі безлюдних.

Таке розгортання, однак, зробило б острови метою нападу китайських збройних сил, поставивши під загрозу життя місцевих жителів. Джерела повідомили, що для реалізації цього плану в Японії будуть потрібні правові зміни.

Японія і США, ймовірно, погодяться почати роботу з формалізації плану операції, коли їх глави закордонних справ і Міністерства оборони зустрінуться на початку січня наступного року в рамках "два плюс два".