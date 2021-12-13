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Військові навчання Китаю біля Тайваню можуть перерости в повномасштабне вторгнення, - SCMP

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Тайбей, Понеділок 13 грудня 2021 17:26
Військові навчання Китаю біля Тайваню можуть перерости в повномасштабне вторгнення, - SCMP Фото: Китай може вторгнутися на Тайвань під час військових навчань (eng.chinamil/com.cn)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Китай може несподівано вторгнутися в Тайвань під час військових навчань. Напад може початися з висадки на острів десанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання South China Morning Post (SCMP).

Як повідомили виданню в оборонному відомстві Тайваню, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) може почати вторгнення під час навчання поруч з островом. Китайські військові можуть несподівано висадити десант і почати повномасштабні бойові дії.

За даними тайванських військових, подібний варіант розвитку подій відповідав би цілям керівництва Китаю - вторгнутися на острів до 2025 року.

Відзначається, що на початковому етапі вторгнення китайські військові можуть задіяти сухопутні, морські та повітряні сили. Одним з основних завдань, яке стоятиме перед НВАК, - запобігти будь-яким спробам іноземних збройних сил прийти на допомогу Тайваню.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін назвав польоти китайських військових над Тайванем репетицією перед вторгненням.

Відзначити, США стурбовані можливим вторгнення Китаю на територію Тайваню.

Як повідомляло РБК-Україна, США і Євросоюз зробили спільну заяву про дії Китаю в Тайванській протоці.

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