Військові навчання Китаю біля Тайваню можуть перерости в повномасштабне вторгнення, - SCMP

Китай може несподівано вторгнутися в Тайвань під час військових навчань. Напад може початися з висадки на острів десанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання South China Morning Post (SCMP).

Як повідомили виданню в оборонному відомстві Тайваню, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) може почати вторгнення під час навчання поруч з островом. Китайські військові можуть несподівано висадити десант і почати повномасштабні бойові дії.

За даними тайванських військових, подібний варіант розвитку подій відповідав би цілям керівництва Китаю - вторгнутися на острів до 2025 року.

Відзначається, що на початковому етапі вторгнення китайські військові можуть задіяти сухопутні, морські та повітряні сили. Одним з основних завдань, яке стоятиме перед НВАК, - запобігти будь-яким спробам іноземних збройних сил прийти на допомогу Тайваню.