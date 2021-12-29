Китай заявив про готовність вжити "рішучих заходів" проти Тайваню: причина

Китайська влада заявила про готовність вжити "рішучих заходів", якщо Тайвань зробить кроки до незалежності. У Пекіні вважають, що наступного року в це питання може посилитися зовнішнє втручання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо сепаратистські сили на Тайвані, які прагнуть незалежності, спровокують, застосують силу або навіть прорвуться через будь-яку "червону межу", нам доведеться вжити рішучих заходів", - цитує агентство представника управління Китаю у справах Тайваню Ма Сяогуана.

За його словами, Пекін готовий зробити все можливе, щоб домогтися мирного возз'єднання з Тайванем.