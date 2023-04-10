RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай завершил военные учения вокруг Тайваня и назвал итоги

Иллюстративное фото: Китай завершил военные учения вокруг Тайваня и назвал итоги (k sina cn)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 10 апреля, Китай завершил проведение военных учений вокруг Тайваня, которые длились три дня. Солдаты КНР отрабатывали блокаду острова.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявило китайское военное командование.

В КНР утверждают, что "успешно завершили" военные учения и проверили возможность подразделений действовать в условиях боевых действий. По словам военных, они готовы "решительно подавлять любые формы сепаратизма и иностранного вмешательства".

При этом государственное телевидение Китая рассказало, что в ходе тренировок боевые корабли во главе с авианосцем “Шаньдун” и истребители, в том числе H-6, способные нести ядерное оружие, отрабатывали “совместные действия по установлению всесторонней блокады острова”.

В Минобороны Тайваня отметили, что сегодня утром по местному времени вокруг острова зафиксировали 11 китайских боевых кораблей и 59 самолетов. 39 из них нарушили так называемую срединную линию между КНР и непризнанным государством.

Напомним, 8 апреля Китай начал военные учения вокруг острова после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась из США.

В Минобороны КНР заявляли, что отрабатывали окружение Тайваня во время тренировок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайТайвань