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Китай завершив військові навчання навколо Тайваню та назвав підсумки

Ілюстративне фото: Китай завершив військові навчання навколо Тайваню та назвав підсумки (k sina cn)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 10 квітня, Китай завершив проведення військових навчань навколо Тайваню, які тривали три дні. Солдати КНР відпрацьовували блокаду острова.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявило китайське військове командування.

У КНР стверджують, що "успішно завершили" військові навчання та перевірили можливість підрозділів діяти в умовах бойових дій. За словами військових, вони готові "рішуче придушувати будь-які форми сепаратизму та іноземного втручання".

При цьому державне телебачення Китаю розповіло, що під час тренувань бойові кораблі на чолі з авіаносцем "Шаньдун" та винищувачі, у тому числі H-6, здатні нести ядерну зброю, відпрацьовували "спільні дії щодо встановлення всебічної блокади острова".

У Міноборони Тайваню зазначили, що сьогодні вранці за місцевим часом навколо острова зафіксували 11 китайських бойових кораблів та 59 літаків. 39 з них порушили так звану серединну лінію між КНР та невизнаною державою.

Нагадаємо, 8 квітня Китай розпочав військові навчання навколо острова після того, як президент Тайваню Цай Інвень повернулася зі США.

У Міноборони КНР заявляли, що відпрацьовували оточення Тайваню під час тренувань.

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